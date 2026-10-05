Зумеры усиливают присутствие на ипотечном рынке новостроек в 2026 году

Поколение X сильнее всех переключилось на рыночные ставки: 42% их сделок прошли по ипотеке выше 15%.

Рынок новостроек постепенно смещается к рыночной ипотеке: доля кредитов по ставкам выше 15% выросла среди всех поколений. При этом льготные программы остаются основой — 63% сделок в первом полугодии 2026 года прошли по ставкам ниже 10%, хотя годом ранее их было на 10 п.п. больше. Об этом сказано в исследовании «Сбер2В Аналитики».

Средняя ставка за год увеличилась на 1,1 п.п., до 12,3%, а средний ежемесячный платеж вырос на 14%, до 36,8 тыс. рублей. Сильнее всего переход к рыночным ставкам заметен у поколения X: на кредиты выше 15% пришлось 42% сделок (+15 п.п.). У миллениалов доля таких кредитов выросла до 30% (+5 п.п.). Миллениалы остаются крупнейшей группой покупателей — 63% сделок, хотя их доля снизилась на 3 п.п.

На рынок активнее выходят зумеры: их доля выросла с 11% до 15%, а во Владивостоке каждый пятый ипотечный заемщик — представитель этого поколения. В Москве и Санкт‑Петербурге их доля минимальна — 9% и 12% соответственно.

Стоимость жилья формирует возрастную структуру спроса: в Москве средняя цена квартиры достигла 18,6 млн рублей (+9%), в Санкт‑Петербурге — 10,7 млн рублей (+10%). Средний платеж в Москве составил 71,7 тыс. рублей, почти вдвое выше среднего по городам. Краснодар и Москва остаются центрами притяжения иногородних покупателей: на них приходится 75% и 68% ипотечных сделок.

Среди заемщиков с доходом выше 500 тыс. рублей на юге страны женщин заметно больше — в Краснодаре и Ростове-на-Дону их на 45% больше, чем мужчин; во Владивостоке — на 35%. Среди зумеров женщины составляют 57% покупателей.

Самая низкая средняя ставка зафиксирована во Владивостоке — 6,6%, что связано с дальневосточными программами господдержки. В остальных городах ставки выше, и рынок постепенно смещается от льготных условий к рыночным, особенно среди старших заемщиков.