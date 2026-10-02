Купить подписку
Общество
Читать 1 мин

Япония ввела новые санкции против российских компаний

Под ограничения попали российские компании, топ-менеджеры и 35 судов, которые Токио считает связанными с Россией. В санкционные списки также включили четыре компании из Турции и ОАЭ.

472 просмотра24 открытия

Япония расширила санкции против России. Ограничительные меры затронули физических лиц, компании и организации, а впервые — 35 судов, которые, по мнению японских властей, связаны с РФ.

В новый санкционный список, в частности, вошли «Военторг», «ВНИИР-Прогресс», «Алабуга Девелопмент», «Алабуга Машинери» и «Уралвагонзавод». Последний уже присутствует в опубликованном Японией перечне организаций, подпадающих под экспортные ограничения.

Персональные ограничения затронули гендиректора «ВНИИР-Прогресс» Владислава Костина, замглавы Ростеха Дмитрия Леликова и топ-менеджера Ростеха Василия Бровко. Всего в новый список включили еще шесть человек и 28 компаний и организаций.

Под ограничения также попали четыре компании из Турции и ОАЭ. Это первый пакет ограничительных мер против России при правительстве премьер-министра Санаэ Такаити. Предыдущий пакет Япония вводила 12 сентября 2025 года.

Автор
Катарина Николаева
Блокировка счетов

Отказные операции по счетам компании: чем грозят и как убрать из типологии. Практическое руководство для бизнеса

Отказная операция — это чаще транзакция, которую банк не провел по пункту 11 статьи 7 Закона № 115-ФЗ. По данным Росфинмониторинга, только за 2024 год банки заблокировали подозрительных операций более чем на 300 млрд рублей. При этом под удар попадают не только «сомнительные схемы». Добросовестный бизнес может получить отказ.

382
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка