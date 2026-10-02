Япония ввела новые санкции против российских компаний

Под ограничения попали российские компании, топ-менеджеры и 35 судов, которые Токио считает связанными с Россией. В санкционные списки также включили четыре компании из Турции и ОАЭ.

Япония расширила санкции против России. Ограничительные меры затронули физических лиц, компании и организации, а впервые — 35 судов, которые, по мнению японских властей, связаны с РФ.

В новый санкционный список, в частности, вошли «Военторг», «ВНИИР-Прогресс», «Алабуга Девелопмент», «Алабуга Машинери» и «Уралвагонзавод». Последний уже присутствует в опубликованном Японией перечне организаций, подпадающих под экспортные ограничения.

Персональные ограничения затронули гендиректора «ВНИИР-Прогресс» Владислава Костина, замглавы Ростеха Дмитрия Леликова и топ-менеджера Ростеха Василия Бровко. Всего в новый список включили еще шесть человек и 28 компаний и организаций.

Под ограничения также попали четыре компании из Турции и ОАЭ. Это первый пакет ограничительных мер против России при правительстве премьер-министра Санаэ Такаити. Предыдущий пакет Япония вводила 12 сентября 2025 года.