Бюджет может получить 16 млрд рублей от сбора за интернет-рекламу
Доходы от обязательных отчислений за распространение интернет-рекламы в 2026 году оцениваются в 16 млрд рублей. Это будет первый полный год сборов.
Доходы федерального бюджета от сбора за интернет-рекламу в 2026 году могут составить 16 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2027-2029 годы. В последующие три года правительство рассчитывает получать по 16,25 млрд рублей ежегодно.
Обязательные отчисления ввели с 1 апреля 2025 года. Размер сбора составляет 3% квартального дохода от распространения интернет-рекламы. Расчет ведется на основании сведений, которые участники рынка передают в Единый реестр интернет-рекламы, оператором которого выступает Роскомнадзор.
В 2025 году компании отчитались в реестре о размещениях на 691 млрд рублей. Это на 19,5% меньше показателя 2024 года.
Объем традиционных сегментов интернет-рекламы и продвижения в январе-июне 2026 года вырос на 11%, до 301 млрд рублей без НДС, оценила Ассоциация развития интерактивной рекламы. Видеореклама прибавила 29%, до 24,8 млрд рублей, баннерная реклама — 12%, до 39,5 млрд рублей, а перформанс-реклама — 9%, до 236,7 млрд рублей.
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