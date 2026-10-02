Клерк.Система: Новости, Разборы, Правовая и Судебная системы — бесплатно до 1 ноября

Клерк обновил платную Клерк.Систему: теперь в ней вместе работают Новости, Разборы, Правовая и Судебная системы. До 1 ноября новую версию можно протестировать бесплатно.

Клерк.Система — платный продукт, но до 1 ноября доступ к новой версии будет бесплатным.

Сейчас в Клерк.Системе четыре основных раздела:

— Новости — важные изменения для бухгалтера.

— Разборы — статьи экспертов Клерка о том, как применять изменения на практике.

— Правовая система — кодексы, законы, постановления, приказы и другие нормативные документы с историей редакций.

— Судебная система — судебные акты, движение дел по инстанциям и связи решений судов с конкретными нормами законодательства.

Правовая и Судебная системы вместе образуют СПС Клерка — нашу собственную справочную правовую систему.

Мы связываем все части продукта в одну цепочку:

новость → разбор → норма закона → судебная практика.

То есть можно увидеть новость, разобраться в изменении, перейти к первоисточнику и посмотреть, как соответствующую норму применяют суды.

Сейчас нам особенно нужен ваш фидбэк, поэтому до 1 ноября Клерк.Система открыта для всех.