Продавцам Ozon перенесли уплату налогов на год после атак на склады

Правительство предоставило налоговые льготы продавцам Ozon, товары которых пострадали в результате атак на логистические объекты маркетплейса. Налоги и страховые взносы можно будет заплатить на год позже.

Правительство приняло постановление от 30.09.2026 № 1277 о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак на объекты группы «Интернет Решения».

Под «Интернет Решения» имеется в виду Ozon. ООО «Интернет Решения» (ИНН 7704217370) — компания, с которой продавцы заключают договор о реализации товаров на ozon.ru. Это прямо указала ФНС.

Получить поддержку смогут продавцы, у которых действует такой договор и которые соответствуют одному из условий:

ущерб от атак на объекты Ozon начиная с августа 2026 года превысил 5% доходов за 2025 год ;

продавец зарегистрирован в ЕГРЮЛ или ЕГРИП с 1 декабря 2025 года и понес ущерб от атак. Для таких компаний и ИП доля ущерба в доходах значения не имеет.

Если продавец пострадал одновременно от атак на объекты Ozon и группы РВБ (Wildberries), ущерб для расчета 5% суммируется.

Какие льготы дадут

На 12 месяцев переносятся сроки уплаты, которые приходятся на период с августа 2026 года по июль 2027 года:

НДС, кроме НДС при импорте;

налога на прибыль;

налога по УСН;

налога по АУСН;

НПД;

НДФЛ ИП с предпринимательских доходов;

страховых взносов;

авансовых платежей по этим налогам.

После окончания отсрочки большинство сумм можно будет выплачивать равными частями по 1/12 ежемесячно.

До 31 декабря 2026 года для пострадавших также приостанавливаются выездные налоговые проверки. На шесть месяцев продлеваются сроки направления требований об уплате задолженности и принятия решений о ее взыскании.

Отдельно обращаться за отсрочкой не нужно: ФНС перенесет сроки автоматически после получения перечня пострадавших. Проценты за период отсрочки начисляться не будут.

В августе 2026 года атакам подверглись несколько логистических объектов Ozon, в том числе в Самарской области, Краснодаре, Адыгее, Махачкале, Уфе и Ростовской области. На отдельных объектах возникали пожары и останавливалась работа складов.

Постановление № 1277 вступило в силу 2 октября 2026 года — со дня официального опубликования.