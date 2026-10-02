Продавцам Ozon перенесли уплату налогов на год после атак на склады
Правительство предоставило налоговые льготы продавцам Ozon, товары которых пострадали в результате атак на логистические объекты маркетплейса. Налоги и страховые взносы можно будет заплатить на год позже.
Правительство приняло постановление от 30.09.2026 № 1277 о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак на объекты группы «Интернет Решения».
Под «Интернет Решения» имеется в виду Ozon. ООО «Интернет Решения» (ИНН 7704217370) — компания, с которой продавцы заключают договор о реализации товаров на ozon.ru. Это прямо указала ФНС.
Получить поддержку смогут продавцы, у которых действует такой договор и которые соответствуют одному из условий:
ущерб от атак на объекты Ozon начиная с августа 2026 года превысил 5% доходов за 2025 год;
продавец зарегистрирован в ЕГРЮЛ или ЕГРИП с 1 декабря 2025 года и понес ущерб от атак. Для таких компаний и ИП доля ущерба в доходах значения не имеет.
Если продавец пострадал одновременно от атак на объекты Ozon и группы РВБ (Wildberries), ущерб для расчета 5% суммируется.
Какие льготы дадут
На 12 месяцев переносятся сроки уплаты, которые приходятся на период с августа 2026 года по июль 2027 года:
НДС, кроме НДС при импорте;
налога на прибыль;
налога по УСН;
налога по АУСН;
НПД;
НДФЛ ИП с предпринимательских доходов;
страховых взносов;
авансовых платежей по этим налогам.
После окончания отсрочки большинство сумм можно будет выплачивать равными частями по 1/12 ежемесячно.
До 31 декабря 2026 года для пострадавших также приостанавливаются выездные налоговые проверки. На шесть месяцев продлеваются сроки направления требований об уплате задолженности и принятия решений о ее взыскании.
Отдельно обращаться за отсрочкой не нужно: ФНС перенесет сроки автоматически после получения перечня пострадавших. Проценты за период отсрочки начисляться не будут.
В августе 2026 года атакам подверглись несколько логистических объектов Ozon, в том числе в Самарской области, Краснодаре, Адыгее, Махачкале, Уфе и Ростовской области. На отдельных объектах возникали пожары и останавливалась работа складов.
Постановление № 1277 вступило в силу 2 октября 2026 года — со дня официального опубликования.
Нормально, что государство помогает, но напрягает сам механизм — всё завязано на списки, которые маркетплейсы передадут ФНС, и от одной бумажки будет зависеть, получишь ли отсрочку. Как быть тем, кого по ошибке не включат?