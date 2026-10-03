Депутат предлагает не лишать женщин декретных в случае подработки

В законе предлагают закрепить, что договор ГПХ с другим работодателем не может стать основанием для отказа в пособии или его перерасчета. Доход от подработки хотят учитывать при расчете среднего заработка.

Наличие договора ГПХ с другим работодателем предлагают не считать основанием для отказа в пособии по беременности и родам, сообщил депутат Каплан Панеш. Аналогичное правило должно применяться при перерасчете уже назначенной выплаты.

Сейчас прямого запрета на такую подработку в законе нет. Однако позиция Соцфонда может различаться в зависимости от обстоятельств: в отдельных случаях женщинам отказывают в назначении пособия или требуют вернуть полученные деньги.

По словам депутата, женщина оказывается в уязвимом положении, так как не знает заранее, как СФР оценит ее договор, и рискует потерять выплату.

«Предлагаю внести изменения в Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и четко закрепить: наличие договора ГПХ, заключенного с другим работодателем, не является основанием для отказа в назначении пособия по беременности и родам, или для его перерасчета», — сказал Панеш.

Пособие выплачивают будущим матерям, которые официально находятся в отпуске по беременности и родам и не работают. При расчете среднего заработка предлагается учитывать доход по договору ГПХ, если за соответствующий период с него уплачивались страховые взносы в Соцфонд.