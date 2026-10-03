Предприниматели получили 370 млрд рублей господдержки за первое полугодие 2026

В сумму вошло финансирование по льготным кредитным программам, микрозаймам, гарантиям, лизингу и «зонтичным» поручительствам. За пять лет «зонты» помогли бизнесу привлечь около 1,4 трлн рублей.

За первое полугодие 2026 года предприниматели получили 370 млрд рублей господдержки, сообщил вице-премьер Александр Новак на правительственном часе в Совете Федерации. Корпорация МСП с момента запуска «зонтичных» поручительств взяла на себя риски по кредитам более 105 тыс. предпринимателей.

Почти половина привлеченного через «зонты» финансирования — более 690 млрд рублей — пришлась на промышленность, ИТ, туризм, сельское хозяйство, науку и логистику.

«Компании, которые использовали "зонты", в 2–3 раза быстрее наращивают доходы и количество рабочих мест», — заявил Новак.

Больше всего средств получили предприятия обрабатывающей промышленности — 328,4 млрд рублей. Инфраструктурное строительство привлекло 131,8 млрд, транспортировка и хранение — 96 млрд, сельское хозяйство — 51,7 млрд рублей.

«Зонтичное» поручительство покрывает до 50% банковского кредита. Его сумма может достигать 1 млрд рублей, срок — 10 лет. Поручительство бесплатно для бизнеса и оформляется через банк вместе с кредитом.