Самозанятым и ИП предложили выдавать льготные кредиты под 7%

Льготное финансирование предлагают предоставлять предпринимателям в приоритетных отраслях экономики. Предпочтительная ставка — 2–3%, но она может составить до 7%.

Адресную программу льготного кредитования для самозанятых и индивидуальных предпринимателей предложил запустить председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Инициатива должна охватить наиболее важные отрасли, способные поддержать развитие экономики и рост доходов.

«Если не под 2–3%, как мы предлагаем, то хотя бы под 7%», — заявил Миронов.

Депутат также предложил продолжить снижение ключевой ставки Банка России. По его мнению, ее нужно довести как минимум до 7%, чтобы повысить деловую активность и поддержать внутренний спрос.