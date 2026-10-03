Страховые пенсии повысят дважды в 2027 году, социальные и военные — один раз

В 2027 году индексация затронет все виды пенсий. Пока коэффициенты повышения носят предварительный характер.

Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют в феврале и апреле, сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская. Февральское повышение составит 6,8%, апрельское — 3,3%.

«С 1 февраля страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят на 6,8%. Это прогнозный уровень фактической инфляции за 2026 год», — пояснила Подольская.

Апрельскую индексацию рассчитают с учетом роста средних зарплат и доходов Социального фонда.

Социальные пенсии предварительно увеличат с 1 апреля на 6,8%. Точный коэффициент Минтруд еще не утвердил: он зависит от темпов роста прожиточного минимума пенсионера. Военные пенсии планируют повысить с 1 октября ориентировочно на 4% вслед за ростом денежного довольствия военнослужащих.

Февральская и апрельская индексации страховых пенсий затронут работающих и неработающих пенсионеров. Работающим пенсионерам выплаты дополнительно пересчитают в августе с учетом пенсионных коэффициентов за 2026 год. Тогда же накопительные пенсии скорректируют на доход от инвестирования пенсионных накоплений.