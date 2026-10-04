ФНС напомнила о сроках уплаты налога за 2025 год

НДФЛ нужно уплатить до 1 декабря 2026 года.

Налоги по итогам 2025 года необходимо перечислить не позднее 1 декабря 2026 года, следует из уведомления Федеральной налоговой службы. При пропуске срока у налогоплательщика возникнет задолженность на ЕНС.

«Если не оплатить налоги до 1 декабря 2026 года, по вашему единому налоговому счету (ЕНС) образуется задолженность. На нее ежедневно будут начисляться пени», — предупредила ФНС.

Если налогоплательщик пополнил ЕНС до получения уведомления, внесенную сумму учтут при оплате налогов. Обработка платежей может занимать до 10 рабочих дней.

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