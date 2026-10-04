Почти треть безработных в России составила молодежь до 25 лет

В августе 2026 года на россиян младше 25 лет пришлось 29,2% всех безработных. Доля лиц от 50 лет составила 19,4%.

Молодежь до 25 лет составила 29,2% безработных в России, следует из данных Росстата за август 2026 года. Еще 19,4% пришлось на людей в возрасте 50 лет и старше, а 40,9% безработных не имели опыта трудовой деятельности.

«Средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в августе 2026 года составил 35,8 года», — отмечается в сообщении Росстата. Статистика учитывает безработных от 15 лет.

Доля женщин среди безработных достигла 54,8%. Уровень безработицы среди женщин составил 2,4% против 1,9% среди мужчин.