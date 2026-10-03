Производители топлива смогут учитывать его поставки АЗС на бирже

Правительство разрешило производителям топлива до конца 2026 года учитывать его поставки автозаправочным станциям, с которыми в регионах заключены соглашения о ценах на топливо, в нормативе продаж на бирже.

«До конца 2026 года при выполнении минимального норматива обязательных продаж топлива на бирже производители бензина и дизеля могут учитывать объемы, реализованные на автозаправочных станциях (АЗС), заключивших соглашения с регионами об установлении предельного уровня цен на топливо и предоставляющих сведения о реализуемом бензине и дизеле», — говорится в сообщении кабмина.

Постановление уже подписано, добавили в пресс-службе.