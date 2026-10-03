Производители топлива смогут учитывать его поставки АЗС на бирже
Кабмин разрешил учитывать поставки топлива на бирже до конца года.
Правительство разрешило производителям топлива до конца 2026 года учитывать его поставки автозаправочным станциям, с которыми в регионах заключены соглашения о ценах на топливо, в нормативе продаж на бирже.
«До конца 2026 года при выполнении минимального норматива обязательных продаж топлива на бирже производители бензина и дизеля могут учитывать объемы, реализованные на автозаправочных станциях (АЗС), заключивших соглашения с регионами об установлении предельного уровня цен на топливо и предоставляющих сведения о реализуемом бензине и дизеле», — говорится в сообщении кабмина.
Постановление уже подписано, добавили в пресс-службе.