Член Общественной палаты рассказал, сколько раз можно менять фамилию

Российское законодательство не ограничивает число перемен фамилии, имени и отчества. Человек может менять их столько раз, сколько нужно.

Об этом рассказал член комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

«Любой гражданин РФ имеет право по собственному желанию сменить не только фамилию, но также имя и отчество. В действующем законодательстве нет ограничений по количеству, то есть гражданин может меня свои ФИО столько раз, сколько ему это необходимо», — сказал он.

До совершеннолетия смена фамилии и имени возможна только с согласия родителей или опекунов. После 18 лет россиянин сам подает заявление в орган ЗАГС и объясняет причины, по которым он хочет изменить личные данные.

Органы ЗАГСа могут отказать в смене фамилии и имени. Так, нельзя поменять данные, если в новых фамилии или имени есть цифры, числительные, бранные слова, ранги, должности, титулы, буквенно-цифровые обозначения и символы, кроме дефиса.

Отчество должно быть образовано от мужского имени с помощью стандартных русских суффиксов: -ович, -евич, -ич для мужчин и -овна, -евна, -ична для женщин, добавил Машаров.

Госпошлины за госрегистрацию смены ФИО и за выдачу повторных свидетельств составит 500 рублей за каждый документ.