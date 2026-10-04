Росстат готовит новый межотраслевой баланс экономики. На расчеты уйдет 3 года

Исследование охватит десятки тысяч крупных, средних и малых предприятий. Результаты за 2026 год планируют опубликовать ближе к 2029 году.

Подготовка базовых таблиц «затраты–выпуск» за 2026 год началась в Росстате. Они покажут связи между отраслями: какие материалы, комплектующие и услуги закупают предприятия и как изменение цен или тарифов влияет на себестоимость продукции.

Для сбора данных Росстат проведет сплошное и выборочное обследования десятков тысяч компаний. Предприятиям потребуется раскрыть не только выручку, но и детальную структуру операционных расходов за год. Обработка сведений, устранение статистических расхождений и сведение баланса обычно занимают около трех лет.

Базовые таблицы составляют раз в пять лет за годы, которые оканчиваются на 1 и 6. Предыдущие исследования проводили по итогам 2011, 2016 и 2021 годов. Между ними Росстат публикует менее детализированные версии на основе экстраполяции прежних данных.

Новый баланс должен показать изменения производственных цепочек, долю импортных комплектующих и результаты импортозамещения. Таблицы также позволят оценить влияние инвестиций и господдержки на смежные отрасли. Предыдущий баланс показывал, что в производстве автотранспорта, электроники и фармацевтики доля импортных комплектующих превышала 30–40%.