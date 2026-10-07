Назвали бренды, которые чаще всего подделывают

В первом полугодии 2026 года проверку не прошли 307,5 тыс. из 748 тыс. товаров. Две трети выявленного контрафакта составила обувь.

Признаки подделки обнаружили у 41% товаров, отправленных на онлайн-аутентификацию, сообщили аналитики торговой платформы ДЭВУ. Чаще всего контрафакт выявляли среди продукции Nike — 58 348 товаров, или 19% общего объема подделок.

На втором месте оказался Jordan: проверку не прошли более 48 тыс. товаров, их доля составила 15,7%. Далее следуют Adidas Originals — более 17 тыс., Louis Vuitton — почти 17 тыс., New Balance — более 13 тыс. и Balenciaga — 12,4 тыс. В первую десятку также вошли Gucci, Fear of God Essentials, Dior и Bape.

«В репликах появляются фальшивые чипы отслеживания и поддельные страницы аутентификации. Встречаются случаи, когда оригинальное изделие модифицируют, чтобы выдать его за более редкую и дорогую версию», — отметили эксперты по аутентификации ДЭВУ.

На обувь пришлось 209,5 тыс. подделок, на одежду — 18%, на сумки — 10%, на аксессуары — 2%. Более половины контрафакта относилось к ценовому сегменту от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, еще треть — от 15 тыс. до 50 тыс. рублей. Доля товаров дороже 150 тыс. рублей составила 6%.