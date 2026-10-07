Налоговики разъяснили порядок расчета налога на имущество коммерческих помещений

Особый порядок действует для объектов, включенных в региональный перечень недвижимости с налоговой базой по кадастровой стоимости. Ограничение роста налога на 10% к ним не применяется.

Налог на коммерческие помещения из специального перечня рассчитывают исходя из кадастровой стоимости объекта на 1 января налогового периода. Налоговых вычетов для такой недвижимости нет, напомнило УФНС по Республике Карелия.

В перечень могут включить административно-деловые и торговые центры, а также помещения в них. Особый порядок также распространяется на нежилые помещения, которые по сведениям ЕГРН или документам технического учета предназначены либо фактически используются под офисы, торговлю, общепит или бытовое обслуживание.

Перечень ежегодно утверждает уполномоченный орган каждого региона. Конкретные ставки по муниципалитетам можно проверить через сервис ФНС «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Если собственник не согласен с включением помещения в перечень, он вправе подать заявление в Министерство имущественных и земельных отношений. При расчете налога кадастровую стоимость на 1 января умножают на установленную ставку.