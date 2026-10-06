Что ждет продавцов маркетплейсов: эксперт разобрал изменения в проверках и обмене данными с ФНС

Новые нормы требуют от маркетплейсов проверять личность и статус партнера через госреестры, ЕСИА или цифровую платформу МСП, а для старых карточек предусмотрен переходный период в 180 дней.

С 1 октября 2026 года для продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) заново переписали правила работы на маркетплейсах. Теперь площадки обязаны идентифицировать новых партнеров еще на этапе заключения договора, а с ФНС запущен механизм передачи финансовой отчетности.

Параллельно властями готовится еще более строгая мера — право налоговиков блокировать карточки товаров за неповиновение их требованиям. Основатель агентства продвижения на Wildberries yooni.pro Антон Лемзаков рассказал «Клерку», как работают уже вступившие нормы и чего ждать от законопроекта в будущем.

Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ и постановление правительства от 20.06.2026 № 768 обязали операторов посреднических цифровых платформ сверять личность и статус будущих партнеров до подписания соглашения.

Проверка может проходить одним из трех способов:

Через государственные реестры (ЕГРЮЛ, ЕГРИП) и сервис ФНС по налогу на профессиональный доход (НПД);

Через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА);

Через цифровую платформу поддержки малого и среднего предпринимательства (с согласия заявителя).

Для карточек товаров, опубликованных до 1 октября 2026 года, будет переходный период в 180 дней, за который площадки обязаны провести повторную идентификацию действующих селлеров.

С 1 октября 2026 года в рамках постановления правительства от 20.06.2026 № 766 начал действовать регламент обмена информацией между маркетплейсами и налоговыми органами.

Антон Лемзаков «Главное условие тут, добровольное согласие продавца. Без него площадка автоматически не отправит в налоговую ничего, ни договор, ни акты сверки. Перечень передаваемых сведений строго ограничен. Это сам договор, идентифицирующие данные партнера, пометка о согласии или отказе снижать цену товара за счет продавца и акт сверки взаимных расчетов. На передачу после получения согласия выделено два рабочих дня, на передачу обновленных сведений, три рабочих дня. Когда согласия нет, у налоговой остается прежний путь, запросить документы напрямую у площадки»

Главное правило данного механизма — добровольное согласие селлера. Без его подтверждения платформа не отправит в инспекцию документы и акты.

При наличии согласия передается ограниченный список сведений:

Текст договора и идентифицирующие данные партнера;

Отметка о согласии или отказе снижать цену за счет продавца;

Акт сверки взаимных расчетов.

На отправку первичных данных площадке дается 2 рабочих дня, а на передачу обновленной информации — 3 рабочих дня. Если согласия нет, ФНС запрашивает документы напрямую у маркетплейса в обычном порядке.

Независимо от новых постановлений, с января 2025 года продолжается пилотный проект ФНС по отслеживанию нарушений, продленный до 1 июля 2027 года. К списку участников, куда изначально входили Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, Мегамаркет и Avito, летом 2026 года присоединились Delivery Club, Lamoda, Купер, Магнит Маркет и сервисы Яндекса.

В рамках пилота площадки отслеживают пять основных проблем:

Неполное отражение выручки; Пропущенный переход на уплату НДС при УСН; Признаки дробления бизнеса; Неправомерное применение патента; Злоупотребление режимом НПД.

Запросы о несоответствиях приходят продавцам прямо в личный кабинет, позволяя исправить ошибки до назначения официальной проверки.