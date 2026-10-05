Учителям предложили дать оплачиваемый выходной в октябре

Дополнительный день отдыха можно будет взять в любую дату октября по согласованию со школой. Зарплата педагогов при этом не должна снижаться.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый выходной предложили предоставлять учителям общеобразовательных организаций в связи с Днем учителя. Инициативу направил министру просвещения Сергею Кравцову председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов.

«Предлагаю рассмотреть возможность введения для педагогических работников общеобразовательных организаций ежегодного дополнительного оплачиваемого дня отдыха в связи с празднованием Дня учителя с правом использовать его в течение октября в выбранную работником дату по согласованию с работодателем», — сказано в обращении.

Выходной не должен приводить к снижению зарплаты или необходимости отрабатывать пропущенное время. Возможность выбрать дату позволит школам сохранить учебный процесс и не менять расписание непосредственно 5 октября.