Перед Днем народного единства рабочий день сократят на час

Последним сокращенным рабочим днем в 2026 году станет 3 ноября. Продолжительность работы уменьшится на один час.

Рабочий день 3 ноября 2026 года сократят на час, сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Это будет последний сокращенный рабочий день в году перед празднованием Дня народного единства.

«В 2026 году у работающих россиян остался только один сокращенный рабочий день, 3 ноября, предшествующий Дню народного единства», — сказала депутат.

Дополнительные праздничные выходные и сокращение предпраздничного рабочего дня не влияют на зарплату работников с окладной системой оплаты труда. Работодатель должен выплатить оклад в полном размере.