ФНС рассказала, что приведет к удалению компаний и ИП из ЕГРЮЛ

Бизнес рискует закрытием при несдаче отчетности: после публикации в «Вестнике госрегистрации» у компаний есть три месяца на возражение, у ИП — один.

С начала 2026 года УФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу исключило из ЕГРЮЛ и ЕГРИП 217 юридических лиц и 381 индивидуального предпринимателя. Основанием стало непредставление отчетности и отсутствие операций по счетам, а для ИП — также истечение срока патента и наличие налоговой задолженности.

По закону №129‑ФЗ налогоплательщика могут исключить из реестра, если в течение 12 месяцев юрлицо не сдает обязательные отчеты и не проводит операции хотя бы по одному банковскому счету. Для ИП действует правило 15 месяцев после окончания патента или периода без отчетности при наличии долгов. Дополнительным основанием для исключения становятся недостоверные сведения в реестре — об адресе, руководителе или учредителях. Об этом сказано на сайте.

Информация о предстоящем исключении публикуется в «Вестнике государственной регистрации». После этого у организации есть три месяца, а у предпринимателя — один месяц, чтобы направить возражение, в том числе через личный кабинет.

Если возражений нет, бизнес исключают из реестра. Руководители и учредители в течение трех лет не смогут зарегистрировать новое юрлицо или занять руководящую должность, а физлица — вновь оформить статус ИП.

Региональное управление ФНС рекомендует компаниям и предпринимателям, которые не планируют прекращать работу, своевременно сдавать отчетность и платить налоги, поскольку исключение из реестра фактически означает закрытие бизнеса.