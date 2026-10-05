Минцифры снова обсуждает плату за международный трафик в сетях 5G

Власти вернулись к идее тарифицировать международный трафик сверх лимита в 5 Гб в сетях 5G. Однако реализовать такую систему быстро не получится из-за технических ограничений.

Минцифры вновь обсуждает с операторами связи введение платы за использование международного трафика в мобильных сетях. По данным источников «Коммерсанта», рассматривается порог в 50 Гб международного трафика в сетях 5G, после которого может взиматься дополнительный платеж.

Один из собеседников издания отмечает, что идея не снята с повестки. Другой уточняет, что конкретного решения пока нет, но обсуждаются разные варианты по объему трафика. При этом технически невозможно реализовать тарификацию именно в 5G, поскольку трафик этой сети сейчас проходит через LTE.

Весной Forbes сообщал, что министерство просило операторов ввести плату 150 рублей за гигабайт международного трафика сверх лимита в 15 Гб. Позже источники говорили, что до выборов решение принимать не будут. При этом замминистра Иван Лебедев в июле заявил, что ведомство рассматривает возможность введения платы за VPN‑трафик.

Эксперты считают, что технически разделить зарубежный трафик возможно. Оператору придется учитывать объем по абоненту при переключениях между 5G и LTE, классифицировать адреса и настроить тарификацию.

Коммерческие сети 5G пока доступны ограниченному числу пользователей, а порог в 50 Гб высок: в 2025 году частный абонент расходовал в среднем 24 Гб мобильного трафика в месяц. Кроме того, свыше 50 Гб общего трафика потребляли 13,8% абонентов.