ФНС напомнила о переносе налоговых сроков из-за региональных праздников

Налоговые сроки автоматически переносятся, если последний день подачи отчетности или уплаты налога совпадает с региональным нерабочим праздником.

По Налоговому кодексу срок исполнения обязанности переносится на следующий рабочий день, если последний день выпадает на выходной, нерабочий праздничный или нерабочий день, установленный законом или актом президента.

Перечень федеральных нерабочих праздников закреплен в Трудовом кодексе. При этом трудовые отношения регулируют и законы субъектов РФ, которые вправе устанавливать дополнительные нерабочие праздничные дни. Это право регионов подтвердил Верховный суд.

В письме ФНС от 14.09.2026 N БВ-35-7/12355@ сказано, что региональные праздники учитываются при исчислении налоговых сроков, поэтому отчетность и платежи, приходящиеся на эти даты, должны переноситься так же, как и при федеральных праздниках.

В службе напомнили, что аналогичные разъяснения давались ранее — в 2018 и 2014 годах. При этом Минфин придерживается иной позиции.