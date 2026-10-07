Программы школ ораторского мастерства заметно отличаются по цене, формату и подходу к обучению. В новом обзоре собрали 10 московских школ и разобрали, чем отличаются их курсы.

В рейтинг курсов ораторского мастерства в Москве вошли 10 школ с программами стоимостью от 4 тыс. до 85 тыс. рублей. При сравнении учитывались оценки и количество отзывов на Яндекс Картах, преподавательский состав, методика обучения и ее основа.

Первое место в рейтинге заняла Школа ораторского искусства Алексея Соболева. У нее рейтинг 5,0 на Яндекс Картах, 281 оценка и 225 отзывов. Программу лично ведет Алексей Соболев, а обучение построено на бизнес-риторике и ориентировано на переговоры, презентации, защиту проектов и другие деловые выступления.

В целом школы используют разные подходы. Одни делают акцент на бизнес-риторике, другие строят обучение на сценической речи и актерских практиках — работе с голосом, дикцией и подачей. Различаются также продолжительность курсов, количество практики, формат обратной связи и возможность заниматься очно или онлайн.

Стоимость программ в подборке начинается от 4 тыс. рублей в мастерской общения «Первый Контакт». Курс в Школе Алексея Соболева стоит от 49,6 тыс. рублей.

Подробнее о школах, программах и ценах — в обзоре «Курсы ораторского мастерства в Москве 2026: рейтинг топ-10 школ риторики».