Срочная пенсионная выплата может превысить 3,5 тысяч рублей в 2027 году

Среднегодовой размер выплаты в 2027 году планируется на уровне 3 503,41 рубля. Ее назначают при наличии специальных пенсионных накоплений.

Среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты в 2027 году может составить 3 503,41 рубля, следует из пояснительной записки к проекту бюджета Социального фонда на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.

Выплату назначают женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет. Для ее получения также нужны необходимые индивидуальные пенсионные коэффициенты, страховой стаж не менее 15 лет и специальные накопления. Об этом пишут «РИА Новости».

Срочная пенсионная выплата формируется из дополнительных страховых взносов, средств софинансирования и маткапитала, а также дохода от их инвестирования. С 1 августа 2026 года ее размер повысился на 19,32%.