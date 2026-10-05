Купить подписку
Общество
Читать 2 мин

⚡️ Итоги дня: метростроители получают 300 тысяч рублей, кофе дешевеет, Google урежет доступ к ИИ‑моделям, а Burger King закрывает рестораны с антисанитарией

Подготовили обзор главных событий дня — 5 октября 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

410 просмотров28 открытий
1

  • Метростроители в Москве зарабатывают до 300 тысяч рублей в месяц — такие выплаты получают сварщики, электромонтажники и инженеры‑проектировщики тоннелей.

  • Продажи новых легковых автомобилей в России за январь–сентябрь 2026 года выросли на 7,9%, достигнув 960,4 тыс. машин, тогда как рынок LCV за тот же период сократился на 16,6% — до 62,9 тыс. единиц.

  • Стоимость натурального кофе в России с начала 2026 года снизилась примерно на 2%. К августу килограмм растворимого стоил 4 148 рублей, а зернового и молотого — 2 051 рубль.

  • Морские огурцы стали нелегальным средством расчета у наркокартелей, поскольку килограмм деликатеса стоит до $3000 и позволяет обходить банковскую систему.

  • Сбер сообщил, что более 10 млн человек уже воспользовались биометрической «Оплатой улыбкой», а первые 4,6 млн клиентов совершили такие платежи во всех 89 регионах страны.

  • Самые высокие зарплаты учителям сейчас в Москве — около 95 тыс. рублей, в Петербурге — 69 тыс., а на Дальнем Востоке — примерно 66,5 тыс. рублей в месяц.

  • В сентябре в Бурятии 34 школ временно переводили учеников на дистант из‑за появления медведей, сообщил министр образования Валерий Поздняков.

  • Южнокитайская провинция Хайнань стала лидером въездного туризма по инициативе China Travel, сообщает «Хайнань жибао».

  • Burger King закрыл два ресторана франчайзи во Владивостоке после публикации видео с нарушениями санитарных норм, снятого сотрудниками на кухне.

  • Около половины россиян (51%) едят в одиночестве каждый день, 28% - несколько раз в неделю, а 15% — редко.

  • Субсидии на бесплатное горячее питание школьников в 2027 году вырастут до 79,6 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета.

  • Российских заключенных и подозреваемых переведут на более здоровый рацион — это следует из разъяснений Минюста к обновленным минимальным нормам питания, утвержденным правительством.

  • Услугой чипирования домашних животных в Москве ежегодно пользуются до 10 тыс. владельцев, и число обращений стабильно растет, сообщил председатель городского комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

  • Каждый пятый (19%) случай злокачественных новообразований у россиянок приходится на рак молочной железы (РМЖ).

  • Как минимум пять аптек в Москве продают незарегистрированную в России вакцину гардасил‑9 по цене от 17,5 до 22,5 тыс. рублей за дозу, установили «Ведомости».

  • Биологи приблизились к открытию так называемой «зеркальной жизни» — микроорганизмов, молекулы которых являются зеркальным отражением обычных и потому потенциально нераспознаваемы иммунной системой людей, животных и растений.

  • Google с 9 октября 2026 ограничит доступ к ряду ИИ‑моделей для пользователей без подписки.

  • Представители Wildberries вошли в наблюдательный совет госоператора «Почта Узбекистана», что, по словам компании, позволит ускорить его модернизацию.

Автор
Комментарии
1
ГлавнаяПодписка