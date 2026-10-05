⚡️ Итоги дня: метростроители получают 300 тысяч рублей, кофе дешевеет, Google урежет доступ к ИИ‑моделям, а Burger King закрывает рестораны с антисанитарией

Метростроители в Москве зарабатывают до 300 тысяч рублей в месяц — такие выплаты получают сварщики, электромонтажники и инженеры‑проектировщики тоннелей.

Продажи новых легковых автомобилей в России за январь–сентябрь 2026 года выросли на 7,9%, достигнув 960,4 тыс. машин, тогда как рынок LCV за тот же период сократился на 16,6% — до 62,9 тыс. единиц.

Стоимость натурального кофе в России с начала 2026 года снизилась примерно на 2%. К августу килограмм растворимого стоил 4 148 рублей, а зернового и молотого — 2 051 рубль.

Морские огурцы стали нелегальным средством расчета у наркокартелей, поскольку килограмм деликатеса стоит до $3000 и позволяет обходить банковскую систему.

Сбер сообщил, что более 10 млн человек уже воспользовались биометрической «Оплатой улыбкой», а первые 4,6 млн клиентов совершили такие платежи во всех 89 регионах страны.

Самые высокие зарплаты учителям сейчас в Москве — около 95 тыс. рублей, в Петербурге — 69 тыс., а на Дальнем Востоке — примерно 66,5 тыс. рублей в месяц.

В сентябре в Бурятии 34 школ временно переводили учеников на дистант из‑за появления медведей, сообщил министр образования Валерий Поздняков.

Южнокитайская провинция Хайнань стала лидером въездного туризма по инициативе China Travel, сообщает «Хайнань жибао».

Burger King закрыл два ресторана франчайзи во Владивостоке после публикации видео с нарушениями санитарных норм, снятого сотрудниками на кухне.

Около половины россиян (51%) едят в одиночестве каждый день, 28% - несколько раз в неделю, а 15% — редко.

Субсидии на бесплатное горячее питание школьников в 2027 году вырастут до 79,6 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета.

Российских заключенных и подозреваемых переведут на более здоровый рацион — это следует из разъяснений Минюста к обновленным минимальным нормам питания, утвержденным правительством.

Услугой чипирования домашних животных в Москве ежегодно пользуются до 10 тыс. владельцев, и число обращений стабильно растет, сообщил председатель городского комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Каждый пятый (19%) случай злокачественных новообразований у россиянок приходится на рак молочной железы (РМЖ).

Как минимум пять аптек в Москве продают незарегистрированную в России вакцину гардасил‑9 по цене от 17,5 до 22,5 тыс. рублей за дозу, установили «Ведомости».

Биологи приблизились к открытию так называемой «зеркальной жизни» — микроорганизмов, молекулы которых являются зеркальным отражением обычных и потому потенциально нераспознаваемы иммунной системой людей, животных и растений.

Google с 9 октября 2026 ограничит доступ к ряду ИИ‑моделей для пользователей без подписки.