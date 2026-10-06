Крымскую ипотеку предложили выдавать под 6% на 15 лет

Льготную программу могут запустить с 1 ноября 2026 года на полгода. Она должна поддержать строительную отрасль Крыма и Севастополя.

Льготную ипотеку для покупки жилья в Крыму и Севастополе предложили выдавать под 6% годовых, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на слушаниях в Совете Федерации. По его инициативе оформить кредит можно будет в течение полугода, а полностью погасить — за 15 лет.

Программу предлагается создать по примеру ипотеки, которая действует в регионах Донбасса и Новороссии по ставке 2%. Развожаев объяснил необходимость новой меры снижением продаж уже построенного и строящегося жилья из-за логистических и экономических ограничений.

«Большая просьба рассмотреть возможность начать с 1 ноября 2026, потому что два последних месяца года будут критическими для многих предприятий строительной отрасли», — сказал губернатор.

Развожаев обратился с предложением к министру финансов Антону Силуанову. Сейчас возможный запуск программы обсуждается с 1 января 2027 года, однако окончательное решение пока не принято.