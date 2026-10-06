Для части эмитентов закончилась отсрочка по маркировке ценных бумаг

Биржи должны маркировать бумаги компаний, которые раскрывают меньше информации, чем допускает правительство. С 1 октября 2026 это требование распространяется и на ряд российских обществ, которые ранее получили отсрочку.

Отсрочка по маркировке акций российских компаний из перечня обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и объем раскрываемых данных, закончилась 1 октября 2026 года. Ранее к таким бумагам специальная отметка не применялась.

Маркировке подлежат акции и облигации эмитентов, которые закрывают больше сведений, чем предусмотрено постановлениями правительства № 1102 и № 1173. Требование установлено указанием Банка России, которое Минюст зарегистрировал 30 января. Кредитные рейтинговые агентства должны присваивать таким эмитентам кредитные и некредитные рейтинги. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

Например, маркировку получили ценные бумаги «Совкомфлота», «Сургутнефтегаза», НМТП, «Славнефть-Мегионнефтегаз» и «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез».

Отметка предупреждает институциональных и розничных инвесторов, что недостаток информации не позволяет контролировать деятельность эмитента и оценивать его финансовое положение. Мосбиржа начала использовать такую маркировку 9 апреля: тогда ее получили 17 ценных бумаг шести эмитентов.