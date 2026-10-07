Юрист: призывники обязаны явиться в военкомат в течение двух недель, если им не прислали вызов

С 2026 года медкомиссию в военкомате сделали круглогодичной: юрист объяснил, к чему готовиться

С начала 2026 года в России действует новый порядок – круглогодичное медосвидетельствование в рамках воинской обязанности.

«Теперь вызов на медицинское освидетельствование в феврале или августе сам по себе законен. С 2026 года призывные мероприятия проходят круглый год», — пояснил «Клерку» военный юрист, адвокат Пантелей Самаркин.

Отправка в войска по общему правилу сохраняет два периода (ст. 22 и 26.1 закона № 53-ФЗ):

с 1 апреля по 15 июля;

с 1 октября по 31 декабря.

Речь идет о гражданах, подлежащих призыву, — мужчинах от 18 до 30 лет, которые не пребывают в запасе, уточнил юрист.

Документы об учебе, здоровье и семейных обстоятельствах стоит готовить заранее. Если есть основание для отсрочки, нужно подать заявление и подтверждающие документы, затем получить решение комиссии. Для граждан, имеющих основания для учебной отсрочки, медицинское освидетельствование проводится по их заявлению — это прямо установлено статьей 5.1 закона № 53-ФЗ, добавил Самаркин.

Есть и отдельная обязанность: человек, подлежащий призыву, который к началу очередного периода отправки войск остался без повестки, должен в течение двух недель лично явиться для сверки данных. Исключения предусмотрены для категорий, перечисленных в п. 2 ст. 22, в том числе имеющих предоставленную отсрочку. Основание — п. 2.1 ст. 31 закона № 53-ФЗ.