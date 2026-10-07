Могут ли вызвать на медкомиссию во время учебы? Юрист разобрал права студентов при круглогодичном призыве

Как новый порядок воинского призыва действует на студентов, «Клерку» рассказал военный юрист, адвокат Пантелей Самаркин.

Действующая учебная отсрочка сохраняет силу. Круглогодичный призыв сам по себе права студента на нее не меняет. Вызвать для уточнения учетных данных могут; принять решение о призыве на службу во время действующей отсрочки — незаконно.

Медицинское освидетельствование студента, имеющего основание для такой отсрочки, проводится по его заявлению. Основания — статьи 22, 24 и 5.1 закона № 53-ФЗ.

Пантелей Самаркин «Выпускнику советую проверить точную дату окончания обучения и срок предоставленной отсрочки. Дата защиты диплома и дата завершения обучения могут различаться. После итоговой аттестации можно оформить каникулы в пределах срока освоения программы — такую возможность предусматривает ч. 17 ст. 59 закона № 273-ФЗ. Документы о каникулах и сроках обучения следует передать в военкомат.»

Показательна практика Верховного суда: в пункте 40 Обзора № 1 за 2026 год рассмотрено дело, где студенту оформили отсрочку по сведениям вуза уже после отчисления, без его заявления. Позже это стало препятствием для отсрочки в другом университете. Верховный суд признал первое решение незаконным. Поэтому важно знать, какое именно решение принято по конкретному делу.