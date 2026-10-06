Оборот книжных магазинов упал на 5,1% до 14,04 млрд рублей

Продажи офлайн-магазинов снижаются четвертый год подряд. На рынок давят рост цен, налоговая нагрузка и переход покупателей на маркетплейсы и цифровые сервисы.

Оборот книжных магазинов в первом полугодии 2026 года сократился на 5,1% год к году, до 14,04 млрд рублей. Средняя цена книги за этот период выросла на 12,7% и достигла 615,4 рубля.

В 2024-2025 годах в России закрылись 558 книжных магазинов, а открылись 272. Представитель независимого книжного магазина «Пиотровский» Сергей Сигерсон связывает снижение продаж в том числе с изменением потребительских приоритетов.

«Книги все больше превращаются в элемент роскоши, показатель статуса, а не в повседневную модель потребления», — сказал он.

Одновременно растет цифровой сегмент: за шесть месяцев 2026 года рынок электронных книг увеличился на 11%, аудиокниг — на 8%. Самиздат прибавил 26%, а его доля на рынке электронных книг достигла 46%.

Ассоциация книгораспространителей предлагает установить для специализированной книжной торговли пониженный тариф страховых взносов в размере 15%, освободить магазины в собственных помещениях от налога на недвижимость и включить отрасль в перечень креативных индустрий. Пока эти меры остаются инициативами.