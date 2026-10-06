ТПП предложила банкам не запрашивать у бизнеса доступные в госсистемах документы

Кредитные организации смогут получать сведения с согласия клиента через цифровой профиль и другие информационные системы. Это сократит число документов и ускорит рассмотрение заявок.

Банкам предложили не требовать от компаний и ИП документы, если необходимые сведения уже доступны в государственных информационных системах. Инициативу подготовил совет ТПП РФ по развитию электронной коммерции, сообщил вице-президент палаты Денис Французов.

При кредитовании банки могли бы получать агрегированные сведения из системы маркировки «Честный знак» о движении и фактическом обороте товаров.

«Если необходимые данные доступны банку из государственной информационной системы и предприниматель дал согласие на их получение, повторно запрашивать у бизнеса те же сведения или подтверждающие документы не нужно», — отметил Французов.

ТПП также предлагает ввести единый упрощенный порядок подключения банков к цифровым профилям юрлиц и ИП. Для продавцов маркетплейсов может появиться отдельный механизм: банки с согласия предпринимателя смогут одновременно получать государственные сведения и актуальные данные площадок о выручке, заказах и возвратах через открытые API.

Такой обмен позволит кредитным организациям оценивать не только отчетность за прошлые периоды, но и текущие продажи бизнеса. Для предпринимателей это означает сокращение пакета документов и более быстрое рассмотрение заявки на кредит.