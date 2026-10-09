Объем сделок бизнеса на денежном рынке Мосбиржи вырос на 49%

За девять месяцев 2026 года российские компании заключили сделки на 317,7 трлн рублей. Число юрлиц на этом рынке увеличилось на 10% и превысило 11 тыс.

Объем операций российского бизнеса на денежном рынке Московской биржи за январь-сентябрь 2026 года достиг 317,7 трлн рублей, следует из пресс-релиза торговой площадки. Среднедневная открытая позиция компаний выросла на 35% год к году, до 3 трлн рублей.

Большинство сделок репо и депозитов были краткосрочными. Компании размещали средства в среднем на 1,9 дня, а привлекали — на 3,5 дня. Среднее отклонение ставок по сделкам от ключевой ставки составило 0,26%, спред между ставками привлечения и размещения — 0,03%.

«В среднем за день корпорации проводят на денежном рынке сделки на сумму 1,7 трлн руб., что составляет 24% объема торгов на денежном рынке. Географический охват существенный: в операциях участвует бизнес из более чем 90% регионов России», — сказал директор по развитию денежного рынка Мосбиржи Дмитрий Даниленко.

Через профессиональных участников работают 99% корпоративных клиентов. Число юрлиц, инвестировавших в биржевые паевые инвестиционные фонды денежного рынка, с начала года выросло на 20% и по итогам сентября достигло 1,3 тыс.