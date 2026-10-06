💸 Власти потратят 60 млрд рублей на блокировки интернета в России в ближайшие три года

Финансирование системы блокировки и фильтрации трафика в 2027-2029 годах увеличат с ранее запланированных 32 млрд до почти 60 млрд рублей.

На работу автоматизированной системы обеспечения безопасности российского сегмента интернета направят почти 60 млрд рублей, следует из проекта трехлетнего бюджета.

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр получит 19,87 млрд рублей в 2027 году, 19,844 млрд рублей в 2028 году и 19,87 млрд рублей в 2029 году. Об этом пишет Forbes.

Два года назад проект «Экономика данных» предусматривал на эти цели 32 млрд рублей за тот же период. Средства планировали направить на замену технических средств противодействия угрозам, их установку на новых узлах связи, закупку оборудования и ПО. Минцифры рост расходов не прокомментировало.

Увеличение затрат может быть связано с санкциями, усложнением поставок и подорожанием комплектующих.

«Для высокой производительности устройств DPI на каждые 10 Гбит/с пропускной способности требуется память объемом 64 ГБ. А микросхемы памяти только за этот год подорожали в четыре-шесть раз», — пояснил партнер ComNews Research Леонид Коник.

ТСПУ фильтруют интернет-трафик, блокируют или замедляют доступ к отдельным ресурсам и средствам обхода блокировок. Плановая пропускная способность системы к 2030 году будет увеличена с 725,6 до 953,9 Тбит/с.