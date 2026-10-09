Более 90% предпринимателей могут претендовать на господдержку без стоп-факторов

С начала 2026 года бизнес-рейтинг прошли более 5,6 тыс. малых и средних предприятий. Ограничения для получения поддержки выявили у 457 компаний.

Более 90% предпринимателей не имеют стоп-факторов для получения господдержки по итогам скоринга, сообщила Корпорация МСП. Сервис оценивает наличие компании в реестре МСП, срок работы, сведения о доходах и расходах, финансовую отчетность и задолженность по обязательным платежам.

«С момента запуска сервиса "Расчет рейтинга бизнеса" в 2021 году предприниматели продиагностировали свои компании почти 600 тыс. раз. Наибольшую активность мы видим среди предприятий обрабатывающей промышленности, торговли, научно-технической деятельности, гостиничного бизнеса и образования», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Среди наиболее распространенных стоп-факторов — отсутствие сведений о доходах и расходах или финансовой отчетности за отчетный год. Помешать получить господдержку также может задолженность по налогам, сборам и другим обязательным платежам свыше 50 тыс. рублей.