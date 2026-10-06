ЦБ удивлен: россияне открыли более 220 тысяч счетов в цифровых рублях за первый месяц

Банк России ожидал около 60 тыс. счетов до конца года, но фактический спрос оказался в несколько раз выше.

Россияне за первый месяц оформили свыше 220 тыс. счетов в цифровых рублях, сообщила зампред ЦБ Зульфия Кахруманова на форуме «ФинТех x10».

«Наши прогнозы по открытию счетов до конца этого года были очень аккуратны», — сказала Кахруманова.

При оценке в ЦБ ориентировались на показатели транзакций через Систему быстрых платежей.

Банк России прогнозировал, что до конца года число открытых счетов составит около 60 тыс. Однако уже по итогам первого месяца их оказалось более 220 тыс.

Открыть счет в цифровых рублях можно с 1 сентября 2026 года.