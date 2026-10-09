47% инвесторов ждут снижения ключевой ставки до 13,75%

Ключевую ставку на уровне 13,75% к концу 2026 года ожидают 47% инвесторов. Такой прогноз предполагает снижение ставки на 25 базисных пунктов. Сохранения текущего уровня ждут 18% респондентов, а варианты 13,25% и 13% получили наименьшую поддержку.

Главным фактором для фондового рынка 76% участников назвали геополитику. Ключевую ставку выбрали 9%, цены на нефть — 8%, бюджет и налоговую нагрузку — 6%, курс рубля — 2%. Дивидендные выплаты компаний не набрали ни одного голоса. Об этом сказано в опросе «Сберинвестиций».

Курс доллара в диапазоне 85-90 рублей к концу года прогнозируют 50% инвесторов, еще 22% ждут 80-85 рублей, а 28% — выше 90 рублей. Рост индекса Мосбиржи ожидают 44% опрошенных, сохранение текущего уровня — 43%, снижение — 13%.

Наиболее привлекательными отраслями участники считают финансовую — 63% и нефтегазовую — 50%. Среди инструментов лидируют акции и биржевые фонды на них — 68%, а также ОФЗ — 42%.