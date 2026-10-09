Минфин уточнил, когда можно удваивать расходы на использование российского ПО
Повышающий коэффициент 2 применяют только к расходам по лицензионным договорам на российское ПО, если программа включена в реестр и право использования нельзя передать другим лицам.
Минфин разъяснил порядок учета расходов на приобретение прав использования программ для ЭВМ, баз данных и программно‑аппаратных комплексов.
В письме от 25.08.2026 № 03‑03‑08/74419 ведомство подтвердило, что удвоение затрат возможно лишь при соблюдении двух условий:
продукт должен быть включен в реестр российского ПО;
договор не должен позволять передавать право использования третьим лицам.
Применение коэффициента зависит от вида договора. Повышающий коэффициент используют только в рамках лицензионных соглашений, соответствующих установленным требованиям. В иных видах договоров расходы учитываются без увеличения.
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