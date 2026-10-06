🍞 ФАС возбудила дело о сговоре поставщиков хлеба на торгах на 650 млн рублей

АО «Хлебозавод № 7» и АО «Тобус» подозревают в поддержании цен при закупках для учреждений Воронежской области. При подтверждении вины компаниям грозят оборотные штрафы.

Антимонопольное дело возбуждено в отношении двух поставщиков хлеба и хлебобулочных изделий, сообщила ФАС. Общая сумма закупок для медицинских и социальных учреждений, школ и детских садов составила 650 190 414 рублей.

Компании могли заключить и реализовать антиконкурентное соглашение для поддержания цен на торгах. ФАС выявила использование единых IP-адресов и технической инфраструктуры, совпадение свойств файлов заявок и небольшую разницу во времени их подачи. Служба также указала на устойчивые финансовые и корпоративные связи между организациями.

Признаки сговора обнаружили с помощью ГИС «Антикартель». Дело возбуждено по п. 2 ч. 1 ст. 11 закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Если вину компаний установят, им могут назначить оборотные штрафы по ч. 2 ст. 14.32 КоАП.