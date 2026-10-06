Роспотребнадзор: в Иркутской области не вводили усиленный санитарный режим

Сообщения о строгих ограничениях в регионе не соответствуют действительности, заявили в Роспотребнадзоре. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутске и Шелехове остается спокойной.

Решения об усилении санитарно-эпидемиологического режима в Иркутской области не принимались, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Распространяемый в интернете документ не относится к официальным источникам.

«В сети распространяется ложное сообщение о введении усиленного санитарно-эпидемиологического режима и строгих ограничений в Иркутской области. Сообщаем, что указанный документ и информация не имеют отношения к официальным источникам и являются недостоверными», — сказано в сообщении.

Проверки начались после заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Ей поставили диагноз «пневмония неустановленной этиологии». Исследования не выявили в материалах пациентки микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью.

Комиссия также не обнаружила аварийных ситуаций при работе института с патогенными микроорганизмами. Эти выводы подтвердили эксперты, направленные по поручению главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Медицинское наблюдение завершено в отношении 60% лиц, контактировавших с сотрудницей института. Роспотребнадзор оценил санитарно-эпидемиологическую обстановку в области как спокойную.