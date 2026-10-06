Петербургская биржа с 6 октября 2026 перестала раскрывать объем сделок с топливом

С 6 октября 2026 года Петербургская биржа не будет публиковать часть информации о торгах бензином и дизтопливом, сообщила торговая площадка. Решение принято на основании указа президента от 28 сентября № 686 об ограничении доступа к информации в топливно-энергетическом комплексе.

Биржа прекратит раскрывать данные о ходе торгов с 15-минутной задержкой. В карточках товаров больше не будут указывать объем заключенных договоров в тоннах и рублях, а также количество сделок.

Кроме того, площадка закроет доступ к архивной информации о планах реализации бензина и дизтоплива, ежедневным и ежемесячным бюллетеням по итогам торгов. Участники торгов и пользователи информационных услуг смогут получать эти сведения через АРМ «Терминал» при соблюдении режима конфиденциальности.

Указ № 686 также ограничивает доступ к данным об экспорте продукции, объемах нефтепереработки и планируемых объемах продажи топлива на бирже. Правительство должно в десятидневный срок определить коды товаров, на которые распространяются ограничения, и утвердить регламент автоматизированной обработки информации.