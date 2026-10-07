ЦБ включил пять организаций в реестр цифровых депозитариев

В реестр вошли ВТБ, Сбербанк, «Атомайз», «Волтари» и «Облачная инфраструктура». До 1 сентября 2027 года они должны привести работу в соответствие с требованиями законодательства.

Пять организаций получили статус цифровых депозитариев, следует из реестра Банка России. В список включены ВТБ, Сбербанк, компания группы «Т-технологий» «Атомайз», а также «Волтари» и «Облачная инфраструктура».

Еще четыре компании вошли в реестр организаций, которые осуществляют обмен цифровых валют. Допуск на финансовый рынок предоставлен на основании переходных положений закона «О цифровых валютах и цифровых правах», вступившего в силу 1 сентября.

«С даты включения в реестры организации должны соблюдать правила совершения и учета сделок и операций с цифровыми валютами и цифровыми правами. До 1 сентября 2027 года им нужно привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства», — сообщил ЦБ.

Цифровые депозитарии смогут учитывать переход таких активов и предоставлять клиентам доступ к адресам-идентификаторам. Криптообменники вправе покупать и продавать цифровые валюты от своего имени и за свой счет вне организованных торгов.

ВТБ получил оба статуса — цифрового депозитария и криптообменника. Банк сможет открывать цифровые счета для учета криптоактивов, исполнять поручения клиентов, обеспечивать хранение активов, контроль операций, сверку и отчетность, а также оказывать услуги по покупке и продаже цифровых валют. Правила допуска начали действовать с 5 октября 2026 года.