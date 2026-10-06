ФНС обновила правила передачи сведений о банковских счетах и электронных кошельках

Банки будут сообщать налоговой об открытии и закрытии счетов по уточненному формату. Изменения затронут также электронные кошельки и счета цифрового рубля.

ФНС скорректировала электронный формат сообщений, которые банки и оператор платформы цифрового рубля направляют в налоговые органы. Приказ от 14.08.2026 № ЕД-1-14/575@ опубликован 6 октября 2026 года.

Речь идет о передаче сведений об открытии и закрытии счетов и вкладов, изменении их реквизитов, а также о предоставлении и прекращении права пользоваться электронными средствами платежа. Такие сообщения касаются организаций, ИП и обычных граждан.

Поправки уточняют, как финансовые организации должны указывать свои данные в электронных файлах. В частности:

обновлены правила формирования имени файла и идентификатора отправителя;

уточнено заполнение регистрационного номера банка и номера его филиала;

скорректированы требования к указанию ОГРН;

предусмотрены специальные значения реквизитов для Банка России, ВЭБ.РФ, Агентства по страхованию вкладов и ряда международных банков.

Изменения внесены в приложение № 10 к приказу ФНС от 11.12.2024 № ЕД-7-14/1125@.

Обязанность передавать сведения предусмотрена пунктом 1.1 статьи 86 НК РФ.

Для компаний, предпринимателей и граждан этот приказ не вводит новой отчетности. Обновить порядок формирования сообщений предстоит банкам и другим отправителям сведений. Самостоятельно подавать уведомления по новому формату владельцам счетов не потребуется.

Приказ вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования. Указанная в нем оговорка «не ранее 1 сентября 2026 года» не означает, что изменения действуют с сентября: документ опубликован только в октябре.