ФНС обновила правила передачи сведений о банковских счетах и электронных кошельках

ФНС скорректировала электронный формат сообщений, которые банки и оператор платформы цифрового рубля направляют в налоговые органы. Приказ от 14.08.2026 № ЕД-1-14/575@ опубликован 6 октября 2026 года.
Речь идет о передаче сведений об открытии и закрытии счетов и вкладов, изменении их реквизитов, а также о предоставлении и прекращении права пользоваться электронными средствами платежа. Такие сообщения касаются организаций, ИП и обычных граждан.
Поправки уточняют, как финансовые организации должны указывать свои данные в электронных файлах. В частности:
обновлены правила формирования имени файла и идентификатора отправителя;
уточнено заполнение регистрационного номера банка и номера его филиала;
скорректированы требования к указанию ОГРН;
предусмотрены специальные значения реквизитов для Банка России, ВЭБ.РФ, Агентства по страхованию вкладов и ряда международных банков.
Изменения внесены в приложение № 10 к приказу ФНС от 11.12.2024 № ЕД-7-14/1125@.
Обязанность передавать сведения предусмотрена пунктом 1.1 статьи 86 НК РФ.
Для компаний, предпринимателей и граждан этот приказ не вводит новой отчетности. Обновить порядок формирования сообщений предстоит банкам и другим отправителям сведений. Самостоятельно подавать уведомления по новому формату владельцам счетов не потребуется.
Приказ вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования. Указанная в нем оговорка «не ранее 1 сентября 2026 года» не означает, что изменения действуют с сентября: документ опубликован только в октябре.