Бюджет на ближайшие три года сокращает запас для поддержки экономики

Проект бюджета предполагает рост заимствований и снижение ряда расходов. При этом механизма ускорения экономики в нем нет.

Расходы по статьям «Охрана окружающей среды» и «Национальная экономика» сократятся на 9,4% и 8,4% соответственно, следует из внесенного в Госдуму проекта федерального бюджета. Одновременно вырастут расходы на оборону, безопасность и обслуживание госдолга.

В 2027 году доля нефтегазовых поступлений в доходах бюджета снизится до 16%, а цена отсечения составит $50 за баррель вместо первоначально запланированных $58. На конец 2026 года объем ликвидных активов ФНБ будет меньше 5 трлн рублей. При этом в 2027 году в фонд планируют перечислить почти 350 млрд рублей, хотя более 6 трлн рублей дефицита придется покрывать рыночными займами.

«Проблема бюджета 2027–2029 гг. вовсе не в том, что он слишком жесткий или слишком дефицитный, а в том, что он не содержит и намека на механизм возвращения экономики к более высоким темпам роста», — отметил Буклемишев. По его оценке, бюджет также сокращает запас прочности для возможного стимулирования экономики.

В 2027 году долговому рынку предстоит поглотить дополнительные обязательства на 7,7 трлн рублей, а расходы на обслуживание госдолга растут более чем на 20% в год. Правительственный прогноз предполагает ускорение экономического роста с 0,6% до 2,5% к 2029 году, но темпы останутся ниже среднемировых.