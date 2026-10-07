На время военных сборов работнику сохранят место и средний заработок

В 2026 году запасников могут вызвать на срок до двух месяцев. Сборы не связаны с мобилизацией и отправкой на СВО.

На время военных сборов за работником сохраняются должность и средний заработок. Также участникам положены оклад по воинскому званию, установленные надбавки, командировочные и компенсация расходов на жилье.

На сборы могут вызвать прошедших срочную или контрактную службу, выпускников военных вузов и военных кафедр, а также не служивших из-за отсрочки или состояния здоровья, напомнили в СМИ.

Предельный возраст зависит от звания: для солдат и сержантов — 50 лет, младших офицеров — 60 лет, старших — 65 лет, высших — 70 лет. Общая продолжительность сборов за все время пребывания в запасе не может превышать одного года.

От вызова освобождаются, в частности, педагогические работники, очные и очно-заочные студенты, родители трех и более несовершеннолетних детей, забронированные сотрудники, находящиеся за границей и прошедшие альтернативную службу. Основаниями для освобождения сами по себе не считаются наличие двух детей, ипотека или статус единственного кормильца.

Участников сборов страхуют за счет федерального бюджета. При гибели страховая выплата составляет 2 млн рублей. Получить ее могут супруг или супруга, родители, несовершеннолетние дети, дети-инвалиды с детства и студенты очной формы до 23 лет.