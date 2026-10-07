ВС отменил лишение прав за магнитные рамки для номеров

Крепление автомобильного номера на магнитах само по себе не доказывает использование устройства для его сокрытия.

Годовое лишение прав водителя из Новокузнецка отменил Верховный суд РФ. Нижестоящие инстанции посчитали, что металлические рамки на магнитах позволяют быстро снимать номера, поэтому могут считаться устройством для их сокрытия.

ВС указал, что ГОСТ Р 50577-2018 не запрещает такой способ крепления и не устанавливает требований к материалу рамки. При рассмотрении подобных дел суды должны проверять, действительно ли конкретное устройство скрывает номер, изменяет его внешний вид или мешает идентификации.

В материалах дела не оказалось доказательств, что магнитная конструкция использовалась для сокрытия номера. Поэтому одного факта установки такой рамки недостаточно для признания нарушения и лишения водителя прав.