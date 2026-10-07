Число убыточных направлений бизнеса выросло почти в четыре раза

За январь–июль 2026 года отрицательный результат зафиксирован в 11 из 79 направлений бизнеса против трех годом ранее. Доля убыточных компаний достигла 33,4%.

Российские компании за семь месяцев получили 13 трлн рублей прибыли за вычетом убытков, что на 16% меньше год к году, следует из данных Росстата. Прибыльными оказались 43 тыс. крупных и средних организаций, еще 22 тыс. завершили период с убытком. Статистика не учитывает малый бизнес, банки, некредитные финансовые организации и госучреждения.

В минусе остались добыча угля, пассажирские перевозки, почтовая связь и курьерские услуги. К ним добавились металлургия, деревообработка, автопром, лесозаготовки и другие направления. Наибольшее отрицательное сальдо сложилось в металлургии — 269 млрд рублей, финансовой и страховой деятельности — 247 млрд, добыче угля — 178 млрд рублей.

Прибыль бизнеса снижают дорогие кредиты, рост расходов на зарплаты, топливо и перевозки, слабый спрос и экспортные ограничения. Несмотря на снижение ключевой ставки до 14%, стоимость заемных средств для компаний нередко превышает 20%, отметил старший научный сотрудник ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин.

При этом прибыль нефтегазовой отрасли выросла на 51%, до 2,5 трлн рублей, фармацевтики — на 34%, до 225 млрд, пищевой промышленности — на 34%, до 513 млрд рублей. В Росстате уточнили, что среди 19 крупных разделов ОКВЭД отрицательный совокупный результат зафиксирован только в одном.