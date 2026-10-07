Назвали размер средней страховой пенсии по старости в 2027 году

Страховые пенсии планируют проиндексировать в два этапа. Повышение затронет работающих и неработающих пенсионеров.

Средняя страховая пенсия по старости в 2027 году составит 29 903,81 рубля, следует из проекта бюджета Социального фонда. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца сначала планируют повысить на 6,8% с 1 февраля 2027 года. Эта индексация соответствует прогнозируемой фактической инфляции за предыдущий год. С 1 апреля выплаты дополнительно увеличат на 3,3% с учетом роста доходов Соцфонда и средних зарплат.

«Для неработающих граждан средняя страховая пенсия по старости составит более 30 тысяч рублей», — уточнил Александр Сафонов.

Скорректированный проект бюджета Социального фонда правительство внесло на рассмотрение Госдумы 30 сентября 2026 года.