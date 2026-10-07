В 2027 году поменяются условия сдачи экзамена на права

В экзаменационных аудиториях будут вести аудио- и видеозапись. Медсправку можно будет не предъявлять, если сведения о ней есть в единой базе.

Условия сдачи теоретического экзамена на водительские права изменятся с 1 марта 2027 года, сообщил член комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов. Автоматизированная система будет фотографировать кандидатов, а средства аудио- и видеорегистрации — вести запись в реальном времени.

«Уже запрещено использовать средства фото-, аудиосвязи, электронно-вычислительной техники. Вот этот запрет действует, а фотофиксация кандидата будет действовать только с 1 марта 2027 года», — пояснил Холодов. Система записи должна быть защищена от несанкционированного доступа, а в кадр должны попадать рабочие места экзаменаторов и кандидатов.

С той же даты изменится порядок подтверждения медицинских противопоказаний. Если сведения о медзаключении есть в единой базе, предъявлять справку не потребуется. При окончании срока ее действия во время экзаменов кандидат сможет завершить испытания, но права выдадут только после получения нового заключения.

Часть новых правил действует с 12 мая 2026 года. В частности, практический экзамен должны назначить не позднее 60 календарных дней после сдачи теоретического.