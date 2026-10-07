BRICS Pay протестирует расчеты без длинной цепочки банков-посредников

Тестирование корпоративных платежей начнется во второй половине 2027 года. Система позволит проводить расчеты в национальных валютах между странами БРИКС.

Корпоративные расчеты через BRICS Pay начнут тестировать во второй половине 2027 года, сообщил гендиректор АО «БРИКС Пэй» Андрей Михайлишин. Новый маршрут свяжет национальные платежные инфраструктуры и сократит число банков-посредников, но окончательное проведение платежей, валютные операции и контроль останутся за банками.

Основой механизма станет децентрализованная система передачи межбанковских сообщений DCMS. Она позволит подключенным банкам напрямую обмениваться сведениями о платежах, но не будет переводить деньги. В закрытой блокчейн-сети участники смогут фиксировать взаимные обязательства и проводить многосторонний взаимозачет, перечисляя только разницу.

Наибольший эффект ожидается для экспортеров сырья, металлов, удобрений и продовольствия, импортеров оборудования, а также транспортных и логистических компаний. Экономия будет зависеть от числа исключенных посредников и комиссий. При этом сроки зачисления по-прежнему будут учитывать конвертацию валют и финансовый контроль.

BRICS Pay допускает интеграцию с цифровыми валютами центральных банков, однако регуляторам потребуется создать технические шлюзы и определить правила доступа. Масштабирование системы также будет зависеть от числа подключенных банков, совместимости национальных платформ и согласования требований к валютному контролю, проверке клиентов и защите данных.