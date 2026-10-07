Пособие на погребение могут повысить в 2027

Новый размер пособия планируют установить с 1 февраля 2027 года. При наличии районного коэффициента выплату увеличат на его размер.

Социальное пособие на погребение с 1 февраля 2027 года может вырасти до 10 336,78 рубля, следует из пояснительной записки к проекту бюджета Социального фонда на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. С 1 января 2027 года выплата составит 9 678,63 рубля.

С 1 февраля 2028 года пособие планируют повысить до 10 750,25 рубля, а с 1 февраля 2029 года — до 11 180,26 рубля. До индексации в начале каждого года продолжит действовать размер, установленный с 1 февраля предыдущего года.

«В районах и местностях, где установлен районный коэффициент к заработной плате, размер социального пособия на погребение определяется с применением районного коэффициента», — сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.